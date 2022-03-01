Роскомнадзор может заблокировать «Википедию» из-за статьи про спецоперацию на Украине

Роскомнадзор предъявил «Википедии» претензию в размещении запрещенной информации на своем ресурсе. Теперь ей грозит блокировка, об это сообщил Twitter-аккаунт «Русская Википедия».

Поводом для блокировки может стать статья, посвященная спецоперации России на территории Украины. Энциклопедия назвала ее «вторжением».

Роскомнадзор, по данным «Википедии», признал незаконной опубликованную информацию о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках Российской Федерации в связи с санкциями, вводимыми иностранными государствами». Кроме того, ведомство не утроила подача энциклопедии, касаемая жертв со стороны военнослужащих и мирных граждан.

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