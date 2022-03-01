Нателлу Крапивину лишили паспорта Российской Федерации

Паспорт, который был выдан экс-продюсеру Светланы Лободы Нателле Крапивиной, признан недействительным.

Во вторник, 1 марта, вечером на официальном сайте МВД России появилась информация, которая касается бывшего продюсера певицы Светланы Лободы Нателлы Крапивиной.

Как выяснилось, паспорта РФ Нателлы Крапивиной и ее сестры признаны недействительными в силу того, что при подаче заявления на их оформление не был предоставлен полный пакет документов.

«В этой связи Н.В. Крапивина и ее сестра А.В. Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации», — говорится на официальном сайте ведомства.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.