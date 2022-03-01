Дива: Лариса Долина сочетала атласный жакет оттенка изумрудов с топом в цвет своих волос

Известная певица и педагог по вокалу Лариса Долина поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в ярком и стильном образе.

Лариса Долина облачилась в жакет оттенка изумруда, сочетав его с топом цвета жирных сливок, который почти один в один повторяет цвет ее волос.

Под снимком Лариса Долина обратилась к подписчикам с призывом не терять ее. Она рассказала своей аудитории, где, кроме Instagram, можно выходить с ней на связь.

«Мои уважаемые подписчики, в это неспокойное время хочется по-прежнему оставаться с вами на связи. Сейчас многие говорят о возможной блокировке иностранных социальных сетей. Возможно, это просто слухи. Моя группа в «Одноклассниках» существует уже более 7 лет, нас с вами там больше 28 тысяч. Давайте не будем теряться. «Одноклассники» — надежный источник нашего с вами общения. Берегите себя и своих близких!» — написала Лариса Долина под фото.

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