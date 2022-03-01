«Надо уметь слышать»: Марина Александрова — о секретах воспитания детей

Марина Александрова раскрыла свои секреты воспитания детей. Актриса воспитывает дочь Катю и сына Андрея.

«Словами и объяснениями ничего не добьешься, если будешь сам делать обратные вещи. Надо показывать это любовью и своим примером», — поделилась Марина с 7days.

Актриса уверена, что родителям предстоит хорошо узнать детей, чтобы помочь своему чаду раскрыть какой-нибудь талант.

«Надо знакомиться со своим ребенком. Это не ты, не твой муж, это какой-то новый коктейль, смешанный из ваших качеств, генов и всего остального. Надо уметь слышать детей. Не себя в них искать и какие-то нереализованные вещи реализовывать, а идти от них самих», — уверена Александрова.

Звезда сериала «Екатерина» призналась, что дети очень отличаются друг от друга. Напрмер, ее сын мечтает стать писателем.

«Андрею девять, и ему уже хочется ходить без шапки. Ему важно чувствовать ветер в лицо, ветер в волосах. Он у нас очень самодостаточный, индивидуалист. Раньше он любил строить из конструктора, потом мечтал стать океанологом. Теперь — писателем. Андрей любит читать. Сын научился читать рано, и сразу на нескольких языках: русском, английском и испанском. Любовь к чтению сыграла свою роль. Первый рассказ уже печатает на машинке, которую ему подарил Дмитрий Глуховский. Что-то он пишет на компьютере, а что-то на ней. Он всерьез этим увлечен», — рассказала актериса.

А вот дочь стремится пробовать что-то новое. Также Катя очень любит рисовать.