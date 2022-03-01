Актер из сериала «Улиц разбитых фонарей» с оружием напал на отделение банка

Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» с оружием напал на отделение банка в Санкт-Петербурге, в районе Гражданка. Камеры наблюдения зафиксировали, как 41-летний Андрей Боженов направил оружие на кассира и потребовал отдать ему деньги, однако ушел актер ни с чем.

Спустя несколько часов Боженова задержали сотрудники полиции. При обыске у актера обнаружили травматический пистолет. Сейчас в отношении звезды сериалов «Улиц разбитых фонарей» и «Тайны следствия» возбудили уголовное дело за разбой. Андрею Боженову грозит до восьми лет лишения свободы. Информацию сообщает телеграмм-канал «Mash на Мойке».

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