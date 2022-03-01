«Мохито невкусный»: Бородина подразнила поклонников постами из Дубая

Ксению Бородину фолловеры осудили за ее отпуск в Эмиратах.

Ксения Бородина в настоящий момент с дочками и мамой отдыхает в Арабских Эмиратах. Звезда отправилась в Дубай в самый разгар событий на Украине.

За что получила хорошую порцию хейта. Однако сбавлять обороты и хотя бы прекратить трансляцию своей богатой жизни в Сеть ведущая, похоже, не планирует.

В stories Instagram Ксения Бородина то и дело публикует фото и видео, в которых показывает свой безмятежный и роскошный отдых. Особенно много видео из ресторана, на которых семейство наслаждается изысканными блюдами и напитками.

На сей раз Ксения Бородина показала дочек, которые лениво жуют за столом и не хотят пить дорогие коктейли.

«А что, мохито невкусный?» — поинтересовалась знаменитость у дочки.

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