«Это дискриминация»: Евгений Плющенко высказался об отстранении России от спортивных мероприятий

Известный спортсмен и тренер Евгений Плющенко высказался на своей странице в Instagram по поводу исключения российских спортсменов из соревнований в связи с событиями на Украине. Он назвал этот шаг большой ошибкой.

«Нельзя смешивать спорт с политикой, нельзя наказывать спортсменов и лишать их права выступать и соревноваться, как это делают сейчас. Это дискриминация и прямое грубое нарушение прав спортсменов», — уверен Евгений Плющенко.

Он подчеркнул, что исключение российских сборных обесценит победы других спортсменов, поскольку в соревнованиях не будут участвовать сильнейшие атлеты.

«Сейчас Россию хотят изолировать от мирового спорта, это означает, что олимпийские ценности остались в прошлом. Все хотят мира, и я этого хочу! Я очень надеюсь, что все закончится как можно скорее, и переговоры принесут свои плоды», — добавил Евгений Плющенко.

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