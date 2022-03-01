«Любви вот такой!»: Муцениеце показала, как трогательно ее поздравила дочка Прилучного

Актриса понежилась с маленькой Мией, которая сделала для нее сюрприз.

Агата Муцениеце давно стала звездой кино. Она больше 10 лет снимается в разных картинах и сериалах. Многие поклонники полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа».

Теперь в ее копилке есть работы с Александром Робаком в фильме «Честный развод», также актриса снялась в картинах «Тобол» и «Клетка». После расставания с Павлом Прилучным звезда стала еще больше работать.

1 марта Агата отмечает свой день рождения. Примечательно, что первой еще накануне вечером ее поздравила дочка Мия. Пятилетняя девочка нарисовала для мамы кекс с сердечком.

«Любви вот такой!» — заявила девочка. «Спасибо, пупсик», — поблагодарила ее артистка. «А у мамы завтра день рождения!» — сообщила Мия. «Сколько маме исполняется?» — уточнила звезда. «Не помню», — призналась кроха. «Очень много! Все, старость! Шутка», — заявила актриса. «Старость не старость», — сказала ей дочка.

Они понежились на диване. Агата была без макияжа, а Мия улыбалась, хоть у нее и выпало несколько молочных зубов. Поклонники восхитились тем, как выглядит именинница в 33 года. Многие признались, что она очень похожа с дочкой, особенно улыбкой и глазами.

«Какая Мия трогательная», «Лучший комплимент девушке — дочка», «Ну что за прелестные девчухи», «Агата, вы так молодо выглядите! Даже не думайте про старость», «Мило так», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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