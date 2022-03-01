«Новый год я встретил на зоне»: рэпер Кизару рассказал о заключении в немецкой тюрьме

Артист из России якобы провел почти четыре месяца за решеткой в Германии.

1 марта российский рэпер Кизару (Kizaru, он же Олег Нечипоренко) неожиданно сообщил через Instagram, что провел четыре месяца в немецкой тюрьме.

«Многие задавали себе вопрос, куда пропал Kizaru. Дак вот, 14 ноября меня взял Интерпол в Германии. И меня кинули на четыре месяца на такую зону, что я *** (ошалел. — Прим. авт.) конкретно! – написал 32-летний артист в сториз. — Новый год, Рождество я встретил на зоне… Дайте прийти в себя, я скоро выйду на связь!»

Любопытно, что в течение декабря-января на странице Кизару в Instagram появлялись посты о его творческой деятельности, но не было постов об аресте.

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Добавим, что рэпер может похвастаться 9-ю пластинками и 15-ю клипами. С 2014 года он живет в Барселоне. И в России, и в Испании у него якобы были проблемы с законом из-за торговли наркотиками.

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