«Так Серега у нее и остался»: композитор Окороков вспомнил, как Пугачева увела Челобанова из семьи

По его словам, Примадонна влюбилась в молодого музыканта без памяти.

Композитор Виталий Окороков рассказал, как певица Алла Пугачева уводила из семьи молодого на тот момент музыканта Сергея Челобанова.

Как отметил Окороков, в начале девяностых Челобанов жил с женой и двумя детьми. Он работал аранжировщиком на студии музыканта Аркадия Укупника, который уже тогда дружил с Примадонной. В один из дней Окороков посоветовал Укупнику показать песни Челобанова Пугачевой.

больше по теме А ведь могли и не заметить: благодаря кому Алла Пугачева стала популярной Гелена Великанова не смогла пройти мимо талантливой юной певицы.

Через две недели Пугачева в два часа ночи позвонила Укупнику и потребовала сейчас же доставить к ней Челобанова. Тот в разных ботинках помчался к Примадонне, которая влюбилась сначала в голос, а потом и в самого музыканта.

«Челобанов входит, Алла ему: «Привет». И он ей в ответ: «Привет. Че звала? Какие проблемы?». Она рот так открыла и говорит: «Аркаша, все, пока. Ты можешь идти». Так Серега у нее и остался. Мне кажется, Пугачева безумно его любила. А он ее даже по имени не называл — все время почему-то Машка, Машка». Виталий Окороков

Напомним, что Сергей Челобанов и Алла Пугачева в браке официально не состояли. Музыкант несколько лет был любовником Примадонны, сообщает «Комсомольская правда».

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