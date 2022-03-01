«Почему мы ненавидим друг друга?»: Прилучный вспомнил, как еще в детстве ему пришлось бежать из Шымкента

Павел Прилучный впервые за долгое время появился в социальных сетях, чтобы наконец-то высказать свою позицию о происходящем в мире.

В своем Instagram он написал, что в его голове хранятся детские воспоминания, которые есть не у многих из его коллег. «Когда ты почти ничего не понимаешь, а только боишься. Потому что ты — русский, родители твои русские и рядом русские соседи, кому-то из них уже перерезали горло…» — написал актер.

Прилучный поведал, что в детстве вместе со своими близкими ему пришлось бежать из казахстанского Шымкента в Бердск в Новосибирской области. Они тогда были вынуждены бросить абсолютно все имущество, лишь бы спасти жизни.

«Все, что тогда происходило, по телевизору не показывали, не было прямых трансляций, соцсетей. Теперь эхо тех времен накрыло не только меня, но всю страну с такой сокрушительной мощью и породило такое количество вопросов, главный из которых — вопрос о жизни и смерти…

Все эти дни я пытаюсь ответить себе на такой вопрос: почему мы, русские, казахи, украинцы, грузины, белорусы, деды которых не только вместе воевали, но и вместе трудились, строили фабрики и заводы, уже много лет в основном только ненавидим друг друга? Что или кто нам так мешает жить в мире и процветании?» — вопросил Павел Прилучный.

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