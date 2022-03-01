YouTube заблокировал Первый канал, ТНТ, «Звезду» и другие российские ТВ на Украине

Министр культуры Украины Александр Ткаченко написал обращение в YouTube заблокировать на территории его страны ряд российских телеканалов, заявив, что они являются «пропагандистскими».

Видеохостинг выполнил просьбу украинской стороны, сообщает ТАСС. В настоящий момент Украина не может увидеть на YouTube программы Первого канала, «Звезды», ТНТ, «России сегодня», «Рен ТВ» и других.

Также Ткаченко настаивает, чтобы эти каналы не транслировались не только на Украине, но и по всему миру. В настоящий момент Ткаченко и его команда работают над этим, также он попросил Францию запретить ее спутникам раздавать сигнал российских телеканалов.

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