А если не нравится — отпишитесь! Муцениеце без макияжа и в пижаме рассказала, как проведет свой день рождения «в мутное время»

1 марта Агате Муцениеце исполнилось 33 года, свое утро актриса начала с сообщения в личном блоге. Она впервые за долгое время вышла в stories Instagram.

На видео перед своими фолловерами звезда «Закрытой школы» появилась с утра без макияжа, с влажными волосами (видимо, после душа) и в полосатой пижаме.

«У меня первый день рождения в такое мутное время», — сообщила Агата Муцениеце.

Она заметила, что вообще не понимает ничего в политике, кроме того, считает, что задача артиста — развлекать, делать людей веселее. В связи с чем решила провести день своих именин так, как это было бы в обычное время. Кроме того, Муцениеце пообещала радовать фолловеров развлекательным контентом. Ну а кому это не нравится, артистка посоветовала отписаться от нее.

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