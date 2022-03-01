Цискаридзе на фоне ситуации с Украиной заявил, что вера и молитва изменят мир

Николай Цискаридзе уже давно является народным артистом. Он знаменитый экс-солист Большого театра. Уже длительное время Николай возглавляет Академию русского балета имени Вагановой.

Он обладает множеством престижных наград. Накануне Цискаридзе высказался о ситуации на Украине, где Россия проводит специальную операцию. Он обратился к своим подписчикам со словами поддержки.

«Самый лучший способ подбодрить себя — это подбодрить кого-нибудь» (Марк Твен). В последние дни верится с трудом, что все наладится. Но оптимизм и надежда — гораздо более верные друзья, чем тревога и страх. Искренняя надежда, молитва и вера в добро обязательно приблизят тот день, когда все изменится в лучшую сторону… Сегодня заканчивается зима, принесшая нам много тревоги. Завтра начнется весна, и хочу напомнить вам, что все будет хорошо. Напомнить, чтобы в том числе подбодрить и себя тоже», — написал артист в соцсети.

Многие поклонники из разных стран поблагодарили его за поддержку. Цискаридзе получил много комментариев. «Теплый привет из Одессы. Тоже верю, что все будет хорошо», «Спасибо. Нам сейчас всем нелегко», «Каждый ваш пост как глоток свежего воздуха, дорогой Николай Максимович!» — стали писать подписчики.

Напомним, что из-за напряженных отношений между странами Лиза Монеточка отменила свои концерты, а Андрей Малахов решил не отмечать Масленицу. Многие артисты переносят свои концерты.

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