«Берегите жизнь»: вдова Влада Листьева почтила память подло убитого в подъезде 27 лет назад мужа

Вдова телеведущего Влада Листьева Альбина Назимова в Instagram разместила снимок с покойным мужем. На фотографии Влад Листьев обнимает любимую жену. Они находятся на море.

«Берегите жизнь». Альбина Назимова

«Помним», — написал в комментариях музыкант Александр Малинин. «Помню, люблю», — сделала запись его жена Эмма. «Помню вас такими», — заметил актер Игорь Верник.

Напомним, что Влад Листьев был подло убит двумя неизвестными в подъезде своего дома 1 марта 1995 года. Он возвращался с записи программы «Час пик». Убийство Влада Листьева потрясло всю Россию и вызвало широкий общественный резонанс в обществе. На данный момент убийство не раскрыто.

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