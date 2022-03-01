На «афериста из Tinder» подала в суд семья Леваевых, чьей фамилией он представлялся

«Бриллиантовый король» и его дети хотят призвать мошенника к ответу за то, что он использовал их знаменитое имя.

Героя документального фильма Netflix «Аферист из Tinder» собираются засудить те, чьей фамилией он прикрывался.

На известного мошенника Саймона Леваева (настоящее имя — Шимон Хают) подал в суд алмазный магнат Лев Леваев и его дети.

«Он (Саймон. — Прим. авт.) долгое время лживо представлял себя сыном Льва Леваева и получал многочисленные блага (в том числе материальные), лукавя и обманывая, утверждая, что он член семьи Леваевых и что его семья будет платить по его пособиям», — цитирует текст иска издание Page Six. «Он даже использовал торговую марку LLD Diamonds, чтобы заставить своих жертв поверить в то, что он действительно является частью алмазной компании (не иначе как генеральным директором, судя по его подписи) и членом семьи Леваевых». «Обвиняемый использовал приложение для знакомств Tinder, чтобы найти женщин, которыми он затем эмоционально манипулировал, хитроумно выманивал средства и в конечном итоге убеждал перевести ему крупные суммы денег под видом того, что он скрывается от лиц, намеревающихся причинить ему вред».

Напомним, что лже-Саймон отсидел два года в финской тюрьме после того, как был признан виновным в мошенничестве с тремя женщинами. Он также пробыл пять месяцев в израильской тюрьме после того, как был осужден по четырем обвинениям в мошенничестве. Теперь свободный человек, 31-летний «аферист из «Тиндера» живет в элитной квартире в Израиле с подругой-моделью. Сейчас он зарабатывает на своей славе, полученной благодаря Netflix. Например, продает футболки с надписью: «Если она действительно любит тебя, она возьмет для тебя кредит».

Гендиректор Leviev Group USA Чагит Леваева рассказала журналистам, как узнала о своем «брате».

«Мы начали слышать о Саймоне Леваеве в 2017 году. В моей семье девять братьев и сестер, и никого из них не зовут Саймоном», — рассказала бизнесвумен. «Вскоре я начала слышать от торговцев алмазами, что он выписал чеки на 350 тысяч долларов на наше имя, но это были не наши чеки. Затем нам позвонила другая компания и сказала, что мы должны им 600 тысяч долларов за частные самолеты. Мне прислали фотографию его паспорта, это был Шимон Хают». «Самый большой шок — это когда мы посмотрели шоу Netflix и увидели степень его ущерба и его манипуляций. Правда в том, что это шоу — лишь вершина айсберга. Чтобы жить такой жизнью, он должен был заниматься международным мошенничеством огромных масштабов. Должно быть много других жертв».

Девушка добавила, что выигранные по суду деньги ее семья передаст жертвам Хаюта, так Леваевым очень жаль этих обманутых женщин. Она также подчеркнула, что мошенник не должен получить славу в Голливуде и заключать выгодные медийные контракты после того, как нанес ущерб стольким людям.

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