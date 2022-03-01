Небоскреб-корабль и безмятежное море: Бородина похвасталась роскошным видом из своего респектабельного отеля в Дубае

Сколько бы ни критиковали Ксению Бородину за то, что она в разгар событий улетела в Дубай, ведущая не может не дразнить своих фолловеров.

Подписчики знаменитости активно пишут ей злобные послания, возмущаясь ее беззаботной позицией. А Ксения лишь гаркает в ответ: «Оставьте меня в покое!» Но отказать себе в удовольствии не демонстрировать роскошь в Сети, которую себе она может позволить, Бородина не может.

После череды перепалок с подписчиками Ксения Бородина опять выставила в stories Instagram кадры с видами из окна отеля. Что ж, пейзаж действительно прекрасен: шикарный небоскреб в виде корабля, безмятежное море, пляж, пальмы. Но оценят ли эту красоту пользователи Сети?

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