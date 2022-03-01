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Прилучный объяснил, почему их брак с Муцениеце потерпел крах

Актер из сериала «Мажор» не жалеет о том, что когда-то взял в жены красавицу из Риги.

Прилучный объяснил, почему их брак с Муцениеце потерпел крах
Агата Муцениеце. Фото: Globallookpress.com

Павел Прилучный после расставания с Агатой Муцениеце закрутил роман с «папиной дочки». Правда, бульварная пресса все чаще пишет о том, что «мажор» попал в любовный треугольник и разрывается между бывшей женой и Мирославой Карпович.

Актер часто бывает в доме Муцениеце. Все-таки там живут его дети: девятилетний сын Тимофей и шестилетняя дочка Мия. Иногда Павел забирает малышню к себе на уикенд. Где в это время коротает вечера «папина дочка», не понятно. Но с детьми Прилучного Миру увидишь нечасто. Она занята своими благотворительными проектами, театром и фотосессиями.

В одном из интервью Прилучный объяснил, почему они с Агатой в свое время решили развестись. Свой статус завидного холостяка Павел получил уже после того, как год прожил отдельно от семьи. Удерживать мужа Муцениеце не стала.

Актриса Агата Муцениеце с Павлом Прилучным, сыном Тимофеем и дочкой Мией
Агата Муцениеце с Павлом Прилучным и детьми — сыном Тимофеем и дочкой Мией. Фото: Instagram.com/bugevuge

«Так или иначе, мы зависим от женщин. Почему мы решили с Агатой развестись: в какой-то момент поняли, что у нас разные цели. Мы очень долго пытались все сохранить. До того как развелись, уже год вместе не жили. А потом решили: зачем ругаться постоянно друг с другом, если кому-то нужно одно, а кому-то — другое. Мы, конечно, старались ради детей сохранить семью, но поняли, что так жить невозможно. Сейчас у нас с Агатой замечательные отношения», — приводит «ОК!» слова Павла Прилучного.

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