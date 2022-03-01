Вера Полозкова заявила, что может оскорбить человека прямо в магазине

По словам поэтессы, некоторые люди ей просто омерзительны.

Поэтесса Вера Полозкова в шоу «Фотоинтервью с поэтессой» заявила, что половину жизни ей было страшно и неловко за себя. Она всегда была самой громкой, неуместной и заметной. Однако сейчас все обстоит по-другому.

Как отметила Полозкова, ее все старались как-то притушить, прикрыть кофточкой, сказать, чтобы она вела себя потише. Сегодня она открыто заявляет людям, что некоторые из них нарушают ее границы.

«Могу человеку в магазине или на кассе сказать, что он мне омерзителен. Ну, если он ведет себя ужасно, обижает кого-нибудь на моих глазах или что-нибудь еще». Вера Полозкова

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Напомним, что Вера Полозкова — известная российская поэтесса. Стихи она пишет с пяти лет.

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