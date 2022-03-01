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Валерий Гергиев отстранен от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Кроме того, он лишился поста художественного руководителя.

Валерий Гергиев отстранен от должности дирижера Мюнхенского филармонического оркестра
Валерий Гергиев. Фото: Globallookpress.com

Знаменитого на весь мир Валерия Гергиева отстранили от должности главного дирижера и художественного руководителя Мюнхенского филармонического оркестра, сообщает ТАСС.

Валерий Гергиев
Валерий Гергиев. Фото: Globallookpress.com

Известно, что такое решение приняли власти Германии после того, как дирижер отказался публично озвучить свою позицию по ситуации на Украине.

Ранее Парижская филармония отменила выступление Валерия Гергиева.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Тэги

Валерий ГергиевВладимир ПутинДонбассМюнхенская филармонияУкраина