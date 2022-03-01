Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов

До особого распоряжения россияне не выйдут на лед на международных соревнованиях.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под своей эгидой из-за событий на Украине.

«Следуя рекомендации МОК, в целях защиты честности соревнований по фигурному катанию и безопасности всех участников международных соревнований совет ISU на основании статьи 17 устава ISU согласился, что с немедленным решением — до дальнейшего уведомления никакие фигуристы, принадлежащие к членам ISU в России (Союз конькобежцев России и Федерация фигурного катания России) и Белоруссии (Союз конькобежцев Белоруссии), не могут быть приглашены или допущены к участию в международных соревнованиях по фигурному катанию. То же самое относится и к официальным лицам», — говорится в заявлении организации.

Таким образом, если запрет не отменят, российские спортсмены не смогут выступить на чемпионате мира по конькобежному спорту в Норвегии (3–6 марта в Норвегии), чемпионате мира по шорт-треку в Монреале (18–20 марта) и чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (21–27 марта).

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