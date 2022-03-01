Красноярский театр оперы и балета отправили из Англии домой

Труппа Красноярского театра оперы и балета имени Хворостовского вынуждена прервать гастроли в Великобритании и вернутся домой.

Еще в декабре 2021 года группа артистов и сотрудников театра из 62 человек улетела в Англию демонстрировать свое искусство и дать ряд мастер-классов. Но из-за событий на Украине британские коллеги отказались от сотрудничества с российскими танцорами.

«В связи с принятием директорами театров Англии решения прекратить гастроли коллектив вернется в Красноярск 3 марта перелетом Лондон — Стамбул — Москва — Красноярск», — цитирует пресс-секретаря театра Марию Орлову красноярское издание Gornovosti.

Эта ситуация абсолютно неудивительна на фоне того, что западные площадки отказываются от представлений даже таких именитых российских артистов, как Валерий Гергиев и Денис Мацуев.

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