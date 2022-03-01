«Мой моральный компас не позволяет»: звезды отказались выступать на премии телеканала «Жара»

Отечественные звезды отказались выступать на премии телеканала «Жара». На шоу были приглашены блогеры и популярные исполнители, было заявлено множество знаменитостей. Мероприятие должны были вести блогер Катя Адушкина и певец Ваня Дмитриенко, однако в своих микроблогах они отказались от участия в шоу из-за мировой ситуации.

«Спасибо большое организаторам за то, что доверили мне ведение этого замечательного мероприятия, но в сложившейся ситуации мой моральный компас не позволяет мне выходить на сцену», — написал Ваня Дмитриенко в Instagram.

Также было объявлено, что большинство артистов отказались от участия. Не приехала на «Жару» Клава Кока. Рэпер Джиган также отказался от выступления. Не приехал на премию и певец Миша Марвин.

«У нас, так же как и у артистов, есть обязательства перед зрителями. Многие дети едут с родителями из других городов. Многие артисты старались до конца не подводить своего зрителя. Мы, так же как и все в городе, как артисты, как журналисты и многие другие, делаем свою работу. Музыка всегда была мощной поддержкой и всегда оставалась вне политики. Сейчас мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе», — передает слова представителей «Жары» Super.ru.

Напомним, премия «Жара» прошла 28 февраля в Crocus City Hall. На премии выступили Ольга Бузова, Хабиб, Люся Чеботина, Юркисс с ВладиМиром, Анита Цой, Эмин Агаларов, Gayazovs Brothers, Миа Бойка и другие.

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