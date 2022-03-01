«Меня никто не звал»: Кирстен Данст заявила, что хочет вернуться во вселенную «Человека-паука»

Marvel уже вернули на экраны ее коллегу - Тоби Магуайра.

Кирстен Данст заявила, что хочет вернуться во вселенную «Человека-паука». 39-летняя актриса, сыгравшая Мэри Джейн в первой трилогии о супергерое, призналась, что давно размышляет над этим.

«Время еще есть. Меня никто не звал, но… я чувствую, что это может случиться», — сказала Данст в интервью Deadline.

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Голливудская звезда ранее заявляла о своем желании вернуться в киновселенную, когда Marvel стал собирать всех героев.

«Я бы сделала это. Почему нет? Это было бы забавно… я могла бы быть старушкой — Мэри Джейн со своими детьми-паучатами», — шутит актриса.

Напомним, Тоби Магуайр сыграл Человека-паука в трилогии фильмов 2002, 2004 и 2007 годов. Затем роль перешла к Эндрю Гарфилду, он снялся в блокбастерах 2012 и 2014 годов и должен был продолжить супергеройский путь, но в 2015-м студии Marvel и Sony договорились, что супергерой присоединится ко Мстителям, и его сыграет более молодой актер. Так, роль перешла к Тому Холланду.

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