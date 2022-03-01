«Надеюсь, сынок ее не подставит в очередной раз»: промоутер Лавров – о Ротару и Украине

Продюсер Сергей Лавров заявил, что певица София Ротару — умная женщина, которая не хочет лезть в политику. По его мнению, она не желает, чтобы родственники втягивали ее в события на Украине, сообщает «Собеседник».

«Надеюсь, сынок ее не подставит в очередной раз. Помните ее появление в Инстаграме несколько лет назад с флагом Украины? Тогда этот снимок вызвал мощный резонанс в обществе. Это как раз дело ее сына. Надеюсь, на этот раз он ее не подставит». Сергей Лавров

Заметим, что София Ротару не так давно все-таки высказалась о событиях на Украине. Она заметила, что находится в Киеве и у нее трясутся руки. Звезда призвала противоборствующие стороны к перемирию.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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