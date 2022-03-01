«И вдруг ночью дома упал»: Авангард Леонтьев вспомнил, как уходил из жизни Олег Табаков

Как отметил народный артист, его коллега играл в любимом театре до последнего.

Актер Авангард Леонтьев вспомнил, как уходил из жизни его друг режиссер Олег Табаков. По его словам, коллега играл на сцене практически до последнего, потому что не представлял своей жизни без театра.

«Несмотря на то что болел, он играл по несколько спектаклей в месяц. И вдруг ночью дома упал. В больнице провел несколько месяцев. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное». Авангард Леонтьев

По словам Авангарда Леонтьева, за Олегом Табаковым ухаживала его жена актриса Марина Зудина. Рядом были и дети, но спасти звезду, к сожалению, не удалось. Леонтьев подчеркнул, что пока Табаков был в состоянии, то выходил на сцену и играл для зрителя, сообщают «Известия».

Напомним, что Олег Табаков ушел из жизни в марте 2018 года. На момент смерти ему было 82 года.

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