«Просто улыбнитесь»: Вайкуле из США раскрыла детали разговора с музыкантом, находящимся в Киеве

По словам певицы, она резко против человеческих смертей.

Певица Лайма Вайкуле в Instagram из Лос-Анджелеса, где она сейчас находится, рассказала о беседе со своим музыкантом. Он в Киеве.

«Я поделюсь с вами своей историей. Сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбоубежище. С ним были дети. Я предложила ему всяческую помощь. Я спросила, что могу для него сделать. А он мне ответил: «Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти». Лайма Вайкуле

Как отметила Лайма Вайкуле, она не хочет, чтобы гибли люди.

«Остановитесь, я вас умоляю!» — заявила Лайма Вайкуле.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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