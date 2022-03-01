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«Просто улыбнитесь»: Вайкуле из США раскрыла детали разговора с музыкантом, находящимся в Киеве

По словам певицы, она резко против человеческих смертей.

«Просто улыбнитесь»: Вайкуле из США раскрыла детали разговора с музыкантом, находящимся в Киеве
Лайма Вайкуле. Фото: Globallookpress.com

Певица Лайма Вайкуле в Instagram из Лос-Анджелеса, где она сейчас находится, рассказала о беседе со своим музыкантом. Он в Киеве.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле. Фото: Globallookpress.com

«Я поделюсь с вами своей историей. Сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбоубежище. С ним были дети.

Я предложила ему всяческую помощь. Я спросила, что могу для него сделать. А он мне ответил: «Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти».

Лайма Вайкуле

Как отметила Лайма Вайкуле, она не хочет, чтобы гибли люди.

«Остановитесь, я вас умоляю!» — заявила Лайма Вайкуле.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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