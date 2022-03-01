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«Пишите»: после слитых в Сеть номеров многих звезд, актриса Антонова сама опубликовала свой контакт

Ранее на угрозы жаловались Яна Рудковская, Оксана Самойлова и другие селебрити.

«Пишите»: после слитых в Сеть номеров многих звезд, актриса Антонова сама опубликовала свой контакт
Наталия Антонова. Фото: Global Look Press

Накануне личные номера телефонов многих звезд шоу-бизнеса попали в Сеть. После этого Яна Рудковская пожаловалась, что на нее посыпался ряд угроз, а Оксана Самойлова отметила, что никогда не слышала столько негатива в свой адрес.

Тем временем актриса Наталия Антонова сама опубликовала в своем инстаграме личный контакт.

Наталия Антонова
Наталия Антонова. Скриншот: instagram.com/n.antonova/

«Ловите мой вотсап… Пишите мне по следующим вопросам : театральный репертуар, кинопремьеры , как заказать у меня картину, советы по кулинарии, красоте, здоровью и уходу за собой, упражнения для стройной фигуры! Прошу вас писать, на звонки боюсь не буду успевать отвечать», — написала Антонова.

Напомним, Наталия Антонова активно публикует в своем инстаграме рецепты самых разных блюд и фотографии картин, которые пишет в свободное время.

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