«Это очень неправильно»: Сафронов рассказал, как американцы подставили его с выпуском книги

Как отметил художник, для него такое развитие событий стало полной неожиданностью.

Художник Никас Сафронов сообщил, что столкнулся с негативом со стороны американцев еще до введения санкций в отношении нашей страны.

По словам художника, он договорился с крупным немецким издательством о выпуске своей книги. Через несколько дней немцы неожиданно отказались от выгодного для всех сотрудничества, что стало для Никаса Сафронова полной неожиданностью.

«Я стал выяснять через моих немецких влиятельных друзей, что на самом деле произошло. Те сказали, что головное предприятие издательства находится в США и американцы запретили им печатать любую продукцию, которая будет каким-то образом связана с Россией. Это очень неправильно». Никас Сафронов

Напомним, что Никас Сафронов — один из самых известных российских живописцев. Его картины пользуются большим спросом у любителей живописи по всему миру, сообщает «Собеседник».

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