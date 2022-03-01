«Беда не приходит одна»: в семье Владимира Яглыча случилось горе на Украине

Актриса Ольга Сумская, теща актера Владимира Яглыча и мать его жены актрисы Антонины Паперной, в Instagram сообщила, что умерла ее мать — заслуженная артистка УССР Анна Сумская. На момент смерти ей было 88 лет.

«Беда не приходит одна. Сегодня ночью не стало нашей мамочки Анны Ивановны Сумской. Душа разрывается». Ольга Сумская

Напомним, что у Владимира Яглыча прекрасные отношения с тещей Ольгой Сумской. Сама она ранее так отзывалась о зяте и их первой встрече: «Он очень трогательно меня встретил с букетом роз, мы общались, чаевничали, я наслаждалась тем, как он держит ребенка на руках».

Напомним, что у Владимира Яглыча и Антонины Паперной двое детей — сын и дочь. Вместе пара с 2015 года.

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