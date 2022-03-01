«Беда не приходит одна»: в семье Владимира Яглыча случилось горе на Украине

Актриса Ольга Сумская, теща актера Владимира Яглыча и мать его жены актрисы Антонины Паперной, в Instagram сообщила, что умерла ее мать — заслуженная артистка УССР Анна Сумская. На момент смерти ей было 88 лет.
«Беда не приходит одна. Сегодня ночью не стало нашей мамочки Анны Ивановны Сумской. Душа разрывается».
Напомним, что у Владимира Яглыча прекрасные отношения с тещей Ольгой Сумской. Сама она ранее так отзывалась о зяте и их первой встрече: «Он очень трогательно меня встретил с букетом роз, мы общались, чаевничали, я наслаждалась тем, как он держит ребенка на руках».
Напомним, что у Владимира Яглыча и Антонины Паперной двое детей — сын и дочь. Вместе пара с 2015 года.
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