«Мирно сидят и едят приготовленный мною супчик»: Варлей – об измене Бурляева с Печерниковой

Как отметила актриса, с первым мужем у нее был «совершенно детский брак».

Актриса Наталья Варлей вспомнила свой первый неудачный брак с актером Николаем Бурляевым. Он изменил ей вскоре после свадьбы с актрисой Ириной Печерниковой.

«Однажды после очередной ссоры я вернулась, приоткрыла дверь нашей квартиры и увидела, как за столом мирно сидят и едят приготовленный мною супчик Коля и Ира Печерникова. Это выглядело так по-домашнему, по-семейному. В груди резануло болью, я развернулась и ушла». Наталья Варлей

Как отметила Наталья Варлей, с Николаем Бурляевым у нее было настоящее первое чувство любви. В Щукинское училище она пришла учиться уже замужней. Бурляева приняли как раз в те годы в Театр Ленинского комсомола и их жизнь в итоге пошла по разным колеям, сообщает «Комсомольская правда».

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Напомним, что Наталья Варлей и Николай Бурляев сыграли свадьбу в 1967 году. Ей на тот момент было всего 19 лет, а ему — 20. Пара рассталась спустя год после свадьбы. Общих детей у них нет.

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