Новости шоу-бизнеса: Серова перестала скрывать красавца-мужа, Шаляпин ответил Лолите, Волочкова озвучила возраст молодого бойфренда

Недавно дочь музыканта Александра Серова — Мишель — стала мамой во второй раз, а накануне она показала красавца-мужа. Тем временем Прохор Шаляпин жестко ответил Лолите, которая плакала из-за родственников, оставшихся в Киеве.

А Анастасия Волочкова впервые озвучила возраст молодого бойфренда. Эти и другие новости из мира звезд, которые стали самыми читаемыми в последний день зимы, — в обзоре Teleprogramma.pro.

Мишель Серова перестала скрывать мужа

Недавно Мишель Серова — дочь популярного музыканта Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой стала мамой во второй раз. Начинающая артистка родила сына, которого назвали Макар. На вечеринке в честь его рождения Мишель показала красавца-мужа Романа.

Два года назад Мишель и Роман впервые стали родителями. Вокалистка родила дочь Мию.

Прохор Шаляпин ответил Лолите, родные которой остались в Киеве

Накануне Лолита рассказала фанатам, как сильно переживает за свою маму и дочь, которые живут в Киеве. На ее речь отреагировал Прохор Шаляпин. В одном из комментариев он отметил, что певица пытается усидеть на двух стульях.

«Дешевые призывы и игра в миротворца — тоже цирк для бедных умом… Вопрос гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд и ты это прекрасно знаешь! Мы, мыслящие россияне, поддерживаем нашего президента. Тебе, кстати, именно Россия дала все. Без нашего государства ты работала бы у себя в Киеве на рынке», — высказался Шаляпин.

Анастасия Волочкова озвучила возраст молодого бойфренда

Анастасия Волочкова вновь счастлива в личной жизни. После расставания с банщиком Сергеем Кузнецовым, балерина грустила недолго. Теперь она строит отношения с Дмитрием Корнеевым, который, по иронии судьбы, тоже занимается банным бизнесом.

Накануне блондинка озвучила возраст нового возлюбленного. Выяснилось, что Диме 26 лет.

больше по теме «Молодой, очень красивый»: Анастасия Волочкова назвала точный возраст нового возлюбленного

Жанна Бадоева показала родителей и брата

Ведущая программы Первого канала «Жизнь других» Жанна Бадоева, которая живет в Италии, поделилась в микроблоге редким семейным фото.

На снимке запечатлены сама Жанна Бадоева, родители телезвезды и брат. Кадр был сделан, вероятно, во время празднования семейного торжества.

больше по теме «Мое утро начинается с переклички»: Жанна Бадоева показала на редком фото родителей и брата

Вера Брежнева испытывает жуткий стресс

Популярная певица, экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поделилась со своей аудиторией в Instagram эмоциями, которые испытывает сейчас.

Вокалистка дала понять, что переживает жуткий стресс на фоне событий на Украине. Вера Брежнева перестала следить за собой.

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