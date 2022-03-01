«Праздник фигурного катания»: Ирина Слуцкая провела турнир и поделилась эмоциями

Ирина Слуцкая провела турнир по фигурному катанию среди юных спортсменов. На состязания приехали порядка 350 юных спортсменов из Москвы и ближних регионов. Соревновались они в течение трех дней.

Эмоциями от итогов турнира Ирина поделилась в своем инстаграме.

«Праздник фигурного катания. Самые юные участники — это детки разряда «Юный фигурист», которым по 5–6 лет. Самые взрослые участники — ребята первого спортивного разряда. Кто-то выиграл, кто-то проиграл, но каждый получил свой заслуженный разряд и много-много призов. Поздравляю всех участников и их родителей, вы все большие молодцы!» — написала Слуцкая.

Напомним, Ирина Слуцкая — серебряный призер Олимпийских игр 2022 в одиночном фигурном катании и первая в истории семикратная чемпионка Европы.

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