Тайный роман: Азиза рассказала об отношениях с Александром Малининым

Певица Азиза никогда не скрывала личную жизнь. Так, недавно Азиза развелась со своим третьим мужем-итальянцем Александром Лортэ, который был младше ее на 20 лет. Они оформили отношения в августе прошлого года.

А в прошлом у артистки был роман с Александром Малининым. Они познакомились в 1988 году в Юрмале и даже успели представить друг другу своих родителей.

«Малинин, как и я, очень трепетно относится к своей маме. Я привела его познакомиться со своей, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — цитирует Азизу «Пятый канал».

Однако отношения музыкантов быстро себя исчерпали. Пара рассталась по инициативе Азизы.

Напомним, что в 1991 году Александр Малинин женился на Эмме Залукаевой. Она стала его третьей женой.

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