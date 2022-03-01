«С детьми, на месте»: Григорий Лепс забрал наследников у бывшей жены

Артист с детьми улетел в Калифорнию.

В декабре прошлого года Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Новость прозвучала как гром среди ясного неба для сотен тысяч поклонников артиста. Причины расставания пара не озвучивала, но пользователи Сети предполагали, что причина в изменах музыканта.

Накануне Лепс поделился личным фото в своем инстаграме. Вместе с младшими детьми – дочерью Николь и сыном Ваней он улетел в Калифорнию.

«С детьми, на месте», — подписал фото Лепс.

Напомним, ранее артисту приписывали роман с телеведущей Юлией Барановской. После его заподозрили с отношениях с украинской моделью Натальей Болюх. Однако никаких комментариев о своей личной жизни Лепс не дает.

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