Уже два месяца нет никаких вестей: поклонники потеряли Анжелику Варум

Жена Леонида Агутина пропала из поля зрения публики. Фанаты подозревают, что она могла уехать из страны.

Анжелика Варум родилась во Львове в семье композитора Юрия Варума. Она смогла стать популярной певицей. Уже больше 25 лет артистка счастлива в браке с Леонидом Агутиным.

У них есть дочка Елизавета-Мария, которая живет в США. Обычно супруги появляются на публике вместе. Они посещают фестивали и выступают на разных мероприятиях. Примечательно, что в последнее время певицу не видели даже на больших мероприятиях.

Вот уже два месяца от Варум нет ни весточки. Она не поздравила мужа с годовщиной свадьбы, а также ни слова не опубликовала в день рождения дочки, 9 февраля. Хотя обычно артистка такие события отмечает.

Последнее сообщение от нее было опубликовано 1 января. Тогда она поздравила подписчиков с Новым годом. Теперь поклонники встревожены. Они строят предположения, куда могла пропасть звезда.

Некоторые фанаты не исключают, что певица могла приболеть. Другие отмечают, что у супругов, возможно, возник кризис в отношениях и они снова находятся на грани развода.

Есть и те, кто считает, что Варум могла просто улететь к дочке в США. Добавим, что сам Агутин продолжает вести блог. Он делится снимками с гастролей и отдыха. Артист хранит молчание, но поклонники продолжают осыпать его тревожными сообщениями.

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