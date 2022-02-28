Ах, как весело и беззаботно! Бородина развлеклась в Дубае с двумя официантами

Ксения Бородина улетела в Арабские Эмираты с мамой и дочками.

Ксения Бородина отправилась в разгар сложных событий в отпуск в Дубай. При этом звезда не постеснялась выложить в Сеть кадры своего роскошного отдыха.

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За это ведущая получила хорошую долю хейта в своем Instagram. Фолловерам не понравилось, что их кумир показывает шик и беззаботность в тот момент, когда людям плохо.

Ксения Бородина отреагировала в своей фирменной манере: вместо того, чтобы прекратить дразнить публику раздражающими видео и фото, она стала с ними ругаться в онлайн-переписке, доказывая, что никому ничего не должна. Кроме того, экс-жена Курбана Омарова сказала, что восемь лет назад уже помогала Донбассу, но молча.

Вдобавок ко всему Бородина выставила в микроблог свежие кадры, где показала, как она развлекается в ресторане, наблюдая за веселой работой официантов. Один сотрудник заведения позабавил ее дочку Теону, а второй искусно нарезал заказанное мясо, устроив мини-шоу.

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