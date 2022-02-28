Интеллигентная пара в очках: Хромченко запечатлелась со своим импозантным возлюбленным на набережной

Накануне ведущей шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелине Хромченко исполнился 51 год. К звезде очень трогательно обратился в личном блоге ее коллега Александр Васильев.
«Многослойная и интеллектуально-бездонная, познать которую удалось немногим мужчинам, а приблизить к себе — практически никому», — написал про нее историк моды.
И действительно, несмотря на внешнюю привлекательность и утонченный стиль, Эвелина Хромченко ни разу не засветилась с громкими романами или скандальными связями.
До 2011 года она была замужем за Александром Шумским, в этом браке у нее родился сын Артемий. Через три года судьба ее свела с художником с Дмитрием Семаковым. Они до сих пор вместе, пара решила не оформлять свои отношения в ЗАГСе, хотя Эвелина Хромченко называет своего возлюбленного мужем.
Дмитрий Семаков гордится своей избранницей и иногда показывает свои свидания со звездой в личном блоге. На этот раз он решил побаловать публику кадром, на котором запечатлелся с ведущей у набережной. Многие фолловеры заметили, что они хорошо подходят друг другу даже внешне: оба интеллигентные и в очках.
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