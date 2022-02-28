«Я хочу вызывать улыбку у людей»: Леди Гага оправдалась за веселье на кинопремии

Леди Гага оправдалась за коллег-актеров. Накануне прошла премия Гильдии киноактеров, которая вызвала негативную реакцию на фоне тяжелой ситуации в мире. Многие зрители возмутились, что мероприятие не отменили.
«Мое истинное желание заключается в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры заставляли публику улыбаться. Для меня большая честь — находиться там, большая честь — быть артистом. Я хочу вызывать улыбку у людей.
Ведь есть много причин, по которым мир постоянно заставляет нас грустить. Сегодня вечером я молюсь за Украину. Я посылаю наши улыбки во все ваши сердца и молюсь, чтобы они как можно скорее исцелились», — написала Леди Гага в своем Instagram.
Напомним, накануне в США прошла премия Гильдии киноактеров США, на которой появились Уилл Смит, Николь Кидман, Селена Гомес, Сальма Хайек, Брэдли Купер и другие знаменитости.
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