Судак с тыквенным пюре
Видео
Как выбрать модный тренч весной 2022 года
Видео

«Я хочу вызывать улыбку у людей»: Леди Гага оправдалась за веселье на кинопремии

Певица и актриса посетила премию Гильдии киноактеров США.

«Я хочу вызывать улыбку у людей»: Леди Гага оправдалась за веселье на кинопремии
Леди Гага. Фото: globallookpress.ru

Леди Гага оправдалась за коллег-актеров. Накануне прошла премия Гильдии киноактеров, которая вызвала негативную реакцию на фоне тяжелой ситуации в мире. Многие зрители возмутились, что мероприятие не отменили.

«Мое истинное желание заключается в том, чтобы в течение двух часов я и мои коллеги-актеры заставляли публику улыбаться. Для меня большая честь — находиться там, большая честь — быть артистом. Я хочу вызывать улыбку у людей.

Ведь есть много причин, по которым мир постоянно заставляет нас грустить. Сегодня вечером я молюсь за Украину. Я посылаю наши улыбки во все ваши сердца и молюсь, чтобы они как можно скорее исцелились», — написала Леди Гага в своем Instagram.

Напомним, накануне в США прошла премия Гильдии киноактеров США, на которой появились Уилл Смит, Николь КидманСелена Гомес, Сальма Хайек, Брэдли Купер и другие знаменитости.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

SAG AwardsкинопремияЛеди ГагаЛеди Гага последние новостиновости УкраиныУкраина