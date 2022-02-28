«В мире черт знает что, а она веселится!»: Бузова в бикини на надувном фламинго разозлила поклонников

Ольга Бузова в настоящий момент пребывает в Лимпопо, работая над вторым сезоном шоу ТНТ «Звезды в Африке».

С началом спецоперации России на Украине ведущая сразу решила, что будет отвлекать людей от негативных мыслей своим позитивным контентом, и стала радовать подписчиков кадрами природы ЮАР и красивыми нарядами.

При этом Ольга подчеркнула, что у нее болит душа за всех страдающих. Но такова роль артиста — веселить публику.

Теперь Бузова решила побаловать народ в социальных сетях снимком в бикини, возлежа на надувном круге в виде фламинго в бассейне. Однако далеко не все фолловеры оценили порыв знаменитости.

«Обожаю Бузову! В мире черт знает что, а она веселится!», «Отдыхай, пока люди умирают!», «Закрой комментарии!», «Оля — конфетка», «Оля, а ты-то когда в Россию?» — написали люди в ее Telegram-канале.

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