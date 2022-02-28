«Главное, будь здоров»: Асмус поделилась нежным снимком с Харламовым и дочкой за обнимашками

Гарик Харламов отметился с Настей в развлекательном центре.

Комик Гарик Харламов появился с дочкой Настей от экс-жены Кристины Асмус в развлекательном центре.

Артист запечатлелся с малышкой в публичном месте, обнимая ее. А снимок опубликовала в Сети его бывшая жена. Похоже, что у артистов неплохие и даже теплые отношения.

Довольно трогательной оказалась и подпись к этому фото. Кристина Асмус написала: «Главное, будь здоров».

Напомним, пара рассталась в 2020 году. Настя осталась жить с мамой, однако супруги решили, что воспитанием дочки займутся оба. Гарик Харламов исполняет эту договоренность, выводит наследницу в свет, ходит с ней в кафе, кино и парки.

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