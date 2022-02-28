Первый канал опроверг слухи о закрытии передачи «Вечерний Ургант»

«Вечерний Ургант» — очень популярная передача Первого канала. Она выходит в эфир с 2012 года. Ведущий Иван Ургант успел пообщаться с сотнями знаменитостей, которые приходили в студию.

Однако в феврале сетка вещания Первого канала изменилась. 24 февраля Россия начала специальную операцию в Донбассе. Вскоре развлекательную передачу было решено временно не показывать в эфире.

Было отмечено, что был взят тайм-аут на несколько дней. Однако 28 февраля Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале, что у нее есть сведения о закрытии «Вечернего Урганта». Но Первый канал сразу опроверг ее слова.

«Это ложь. Канал сейчас работает в информационном режиме, не выходят абсолютно все развлекательные программы — от «Модного приговора» до «Вечернего Урганта», — сообщили представители Первого канала сайту Teleprogramma.pro.

Добавим, что сам Иван Ургант предпочитает хранить молчание. За последние несколько дней многие певцы отменили концерты, включая Монеточку. А Андрей Малахов решил не устраивать праздник по случаю Масленицы.

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