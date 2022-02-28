«Алтай – сейчас безопасное место»: Марк Богатырев сбежал в горы Сибири

Звезда «Кухни» не скрыл, что его вывели из себя события на Украине.

37-летний Марк Богатырев сбежал от проблем и гнетущей атмосферы в Москве в горы Алтая. Звезда «Кухни» не стал скрывать, что его внутреннее состояние подкосила общественно-политическая ситуация в мире.

Артист решил немного успокоить нервы вдали от цивилизации в максимально спокойной и расслабленной атмосфере с журчащими чистейшими реками, хрустально чистым воздухом и величественными снежными вершинами.

«Алтай — сейчас безопасное место для отдыха», — сказал Богатырев.

Он признался, что хочет освободить здесь свою голову от ненужной информации и понять действительно самое важное.

«То, что происходит сейчас на братской украинской земле, меня опустошает, не дает собрать себя в руки, а надо…» — написал в личном блоге Богатырев.

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