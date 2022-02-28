«Привела его познакомиться со своей мамой»: Азиза заговорила о тайном романе с Малининым

Звезда 90-х рассказала, как у нее закрутились романтические отношения с Александром Малининым. Даже их мамы были знакомы.

Азиза является известной певицей. Особую популярность она получила в 90-х годах. И теперь Азиза продолжает выступать на сцене. Она была участницей суперсезона шоу «Точь-в-точь», а также отметилась во втором сезоне шоу «Маска».

Лишь в личной жизни артистка так и не обрела счастье. Она была в фактическом браке с Игорем Малаховым, а потом состояла в отношениях с Александром Бродолиным.

В 2021 году Азиза сыграла свадьбу с итальянским ресторатором Александром Лортэ. Они мечтали о детях. Но в итоге супруги развелись. Певице в 57 лет стать мамой оказалось сложно.

А 24 февраля она дала концерт, на котором разоткровенничалась. Артистка решила раскрыть свой большой секрет. Она заверила, что была в отношениях с Александром Малининым. А на воспоминания ее натолкнула песня, которую она посвятила маме.

Исполнила Азиза и песню, посвященную своей маме, которая ушла в мир иной несколько лет назад. А после пустилась в воспоминания.

«Сашка Малинин тоже очень трепетно относился к своей маме. Он за мной ухаживал в 1988 году в Юрмале (тогда артисты участвовали вместе в музыкальном конкурсе. — Прим. авт.). Это я по секрету всему свету», — поделилась звезда.

К слову, в Юрмале отношения Азизы и популярого певица не закончились. Они даже познакомили своих родителей.

«Я привела его познакомиться со своей мамой, а он свою привел. Так случилось, что мы их взяли на совместные гастроли», — отметила Азиза, пишет «Сплетник».

Отмечается, что они смогли сохранить дружеские отношения. Малинин счастлив в браке с врачом Эммой.

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