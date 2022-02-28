Сара Джессика Паркер призналась, что носила поддельную сумку Hermès Birkin в «Сексе в большом городе»

Сара Джессика Паркер рассказала, что снималась в «Сексе в большом городе» 2002 года с поддельной сумкой Hermès Birkin.

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Речь идет о ярко-синем экземпляре, про который Кэрри Бредшоу, которую она играла, с гордостью говорила в кадре: «Это не сумка, это Birkin». Спустя годы актриса решила признаться, что костюмер специально подыскал ее и купил, чтобы своими размерами скрыть ее беременный живот.

Тогда Сара Джессика Паркер носила под сердцем сына Джеймса Уилки. Артистка с юмором заметила, что поддельный аксессуар очень плохо справился со своей задачей и зрители моментально все поняли.

Сара Джессика Паркер также не скрыла, что рассчитывала получить яркую сумку после завершения съемок, но она так и не досталась ей, написало издание Page Six.

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