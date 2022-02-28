Без волос и в пышном платье: Уилл Смит появился на премии с красавицей-женой

Актер привел Джаду Пинкетт на премию SAG Awards. Они оделись в одной гамме.

Уилл Смит в скором времени отметит 54-летие. Он уже давно прославился не только на весь Голливуд, но и на весь мир. В его копилке десятки работ в кино.

Одной из самых ярких его ролей стал Джин из диснеевского фильма «Аладдин». Он обрел счастье и в личной жизни. Примечательно, что с Джадой Пинкетт артист вместе уже почти 25 лет. У них есть дети — сын Джейден и дочка Уиллоу.

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Обычно Смит с радостью выводит на красную дорожку своих родных. Но его жена несколько лет назад облысела. Она не стала скрывать, что имеет проблемы со здоровьем.

Однако муж ее во всем поддерживает. 27 февраля в Голливуде состоялась премия SAG Awards. На мероприятии появились: Леди Гага, Николь Кидман, Селена Гомес, Сальма Хайек, Брэдли Купер и другие селебрити.

Уилл предстал на премии с женой. Они оделись в одной гамме. Джадой покрасовалась в пышном темно-синем платье с пышной юбкой. Образ украсило колье. Влюбленные позировали в обнимку. К слову, жена актера расчувствовалась, когда он получил премию за роль в «Короле Ричарде». А поклонники восхитились тем, как она выглядит. Спутницу Смита осыпали комплиментами в Сети.

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