В бархатном платье и бриллиантах: постройневшая Селена Гомес упала на красной дорожке

Певица рассталась с неудобными каблуками прямо в начале вечера на премии SAG Awards – 2022 и продолжила ходить босиком.

Селена Гомес стала звездой, когда была еще совсем юной. Ей принесла славу роль Алекс Руссо в сериале «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Примечательно, что актриса также встречалась с Джастином Бибером.

Но в последние годы она стала реже выходить в свет. Она поправилась, о чем сама рассказывала поклонникам. Однако звезда продолжает работать. Накануне она появилась на премии SAG Awards, которая прошла в Санта-Монике.

На мероприятии собралось много звезд: от Леди Гаги и Брэдли Купера до Николь Кидман и Бенедикта Камбербэтча. Для актрис красная дорожка стала поводом, чтобы показать свои наряды.

Селена решила подчеркнуть постройневшую фигуру бархатным платьем в пол Oscar de la Renta с эффектным декольте и пышными рукавами. На ее шее красовалось ожерелье Bulgari, а на ногах — черные туфли на высокой шпильке.

Однако уже в начале торжественного вечера Гомес оконфузилась. Она подвернула ногу и не устояла на своих каблуках. Актриса упала на колени прямо у пресс-волла. После неприятного инцидента она отказалась от обуви. На сцену Селена поднялась босиком. Она вручала награду за лучшую роль актрисы второго плана вместе со своим коллегой Мартином Шортом. Поклонники восхитились тем, как женственно она выглядела, и ее элегантным образом.

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