«Как к свершившемуся факту»: невеста Александра Головина высказалась о его внебрачной дочери

Актер Александр Головин встречается со своей коллегой и тезкой Александрой Поповой уже больше двух лет.

Избранница артиста прекрасно осведомлена о скандале, который разгорелся несколько лет назад из-за внебрачной дочери Головина, точнее, из-за его нежелания помогать ребенку и его матери.

Александра Попова заявила, что ее совершенно не беспокоит прошлое Александра Головина. Она дала понять, что относится к поступкам возлюбленного философски.

«Считаю, что нельзя оценивать людей по прошлым поступкам, у нас свои отношения. Они постепенно развивались, приобретали свою осознанность. Для меня это самое ценное. Дочь, сложные отношения — все это было до нашего знакомства, причем за два года. Отношусь к этому как к свершившемуся факту», — сказала Александра Попова в интервью программе «Звезды сошлись» телеканала НТВ.

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