В белом платье и с большим животом: Ольга Орлова показала, как выглядела во время беременности

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова двадцать с лишним лет назад снималась в клипе, ожидая появления на свет сына Артема.

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова довольно часто общается со своей аудиторией в Instagram.

Во время этих интерактивов Ольга Орлова отвечает на вопросы подписчиков и реагирует на их просьбы.

На этот раз фолловеры попросили Ольгу Орлову показать, как она выглядела во время беременности.

Звезда посоветовала всем смотреть клип на песню «Ангел». В нем Ольга Орлова снималась на последних месяцах беременности.

На видео ведущая «Дома-2» предстала в нежном образе. Ольга Орлова облачена в белое платье, которое подчеркивает ее прекрасное положение и округлившиеся формы.

Напомним, Ольга Орлова стала мамой первый и единственный раз в мае 2001 года. Тогда ей было 23 года. Сыну певицы Артему Караманову в мае этого года исполнится 21 год.

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