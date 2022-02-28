Визуально стройнит: Кудрявцева в костюме цвета незабудок с удлиненным жакетом появилась на работе

50-летняя телеведущая продемонстрировала свой лук на съемках. Она выбрала яркий цвет и современный фасон.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она работает в сфере шоу-бизнеса уже много лет. Блондинка брала интервью у именитых селебрити. Теперь она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

В свои 50 лет Лера может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Недавно она рассказала, почему предпочитает не показывать себя без макияжа и фильтров. Звезда призналась, что возрастные изменения ее не обошли стороной.

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Однако в кадре Лера всегда появляется в ярких образах. Стилисты подбирают для нее современные наряды. В последнее время телеведущая часто хвастается костюмами и платьями.

На этот раз она покрасовалась в гримерке в брючном костюме цвета незабудок с удлиненным жакетом. Кудрявцева продемонстрировала макияж с акцентом на глаза и прямые локоны. Она поддержала тренд на яркие оттенки.

К слову, телеведущая все чаще выбирает удлиненные жакеты, которые удлиняют силуэт и скрывают недостатки фигуры. За счет свободного кроя Лера выглядит еще стройнее.

Поклонники восхитились тем, как выглядит блондинка. «Какая красивая», «Ну вам очень идут такие костюмы», «Лера, вы невероятно выглядите», «Наряд прям отличный, цвет идет», «Какая вы стройная», «Безумно стильно выглядите», «Роскошная всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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